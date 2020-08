El drama de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en Soacha

Caracol Radio conoció muchos de estos casos y aunque las mujeres no quisieron revelar sus nombres por miedo, decidieron hablar y denunciar que las golpean constantemente, abusan de ellas y a pesar de que van a diferentes sitios como a la Policía, la Fiscalía y comisaría de familia en Soacha, nunca les han prestado atención.

La hermana de una mujer brutalmente golpeada cuenta la odisea que tuvo vivir para poner una denuncia. Llegó a un hospital ensangrentada y llena de moretones.

"En ningún momento le preguntaron qué pasó, quien la golpeó, dónde se pueden denunciar este tipo de casos, la dejaron totalmente abandonada"

Otra mujer cuenta que también fue golpeada, salió de su casa a buscar ayuda, fue a la policía, no la atendieron, le dijeron que fuera a la comisaría de familia pero estaba cerrada por la pandemia, siguió con este paseo de indolencia.

"Luego fui a la fiscalía de Soacha pero allí me dijeron que por ser una tentativa de feminicidio tenía que ir a la URI, en este sitio me atendió un policía y me dijo que tenían mucho trabajo que lo pensara y que iba a esperar mucho tiempo para poner la denuncia, finalmente desistí y volví al apartamento con el agresor"

Un último testimonio es aún más triste e insólito, se trata de una joven que fue secuestrada, golpeada y abusada

"Abusó de mi, me tuvo un mes encerrada, hizo hacerle creer a todo el mundo que yo salía con él, cuando logré salir pasó un tiempo y resulté embarazada"

En este último caso cuenta la víctima que no ha podido dejar atrás a este hombre por el hijo que tuvo y la policía siempre favorece al padre, mientras que a ella lo único que puede hacer es aguantar y vivir con una zozobra constante.

Según el último reporte consolidado de las autoridades a junio de este año, en Cundinamarca, la mayoría de casos ocurren en Soacha. Solo en las últimas dos semanas se han presentado 26 casos.

Lo más preocupante es el incremento de casos entre madres e hijos, las denuncias aumentaron en un 20%, además en los últimos casos denunciados creció también el número de casos de mujeres atacadas por su pareja sentimental, los dos últimos en el barrio Nuevo Colón y en el barrio San Mateo de la comuna 4.

Las dos ultimas judicializaciones se hicieron por casos de maltrato a la mujer, en el primero un hombre agredió a su esposa en el barrio Quintas de la Laguna y en otro caso un hombre golpeó a su pareja en el barrio El Arroyo.

Dicen las autoridades que la mayoría de los casos no se están denunciando por parte de los afectados y que para esto está dispuesta la línea de atención de la fiscalía (122), además las denuncias se pueden hacer en las estaciones y comisarías de familia del municipio.