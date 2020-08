Órganos internacionales piden a Duque garantías de vida para Carlos Caicedo

Organismos internacionales de Paz y Derechos Humanos les solicitaron en una carta al presidente de Colombia, Iván Duque que haya un cese a la persecución y brinden garantías de vidas al gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, teniendo en cuenta la actual coyuntura de amenazas contra el mandatario, al parecer, por ‘Los Pachenca’ o ‘Conquistadores de la Sierra’.

En la misiva, cinco organizaciones mundiales piden “resultados operacionales, la captura y judicialización de los responsables materiales e intelectuales de este plan criminal, un trabajo determinado y contundente para lograr el desmantelamiento de estas estructuras criminales”.

La carta es firmada por las entidades Vamos por los Derechos Internacional; United for Colombia Australia (UFCA); Colectivo por la Paz en Colombia, México (COLPAZ); Red Xarxa Nabowa (Gestapaz, Xarxa, Sabadell (Colombia), Equipo Internacional de PCN); Movice, Capítulo Madrid, España; y Action et Solidarité pour la Colombie et Ailleurs - Montreal, Canadá, quienes se dirigieron al jefe de Estado porque “están preocupados por las amenazas contra la vida e integridad del Gobernador del Magdalena”.

“Expresamos nuestra más profunda preocupación por las amenazas contra la vida e integridad del gobernador del Magdalena, Carlos Eduardo Caicedo Omar, conocidas a través de la revelación de un plan orquestado por grupos herederos del paramilitarismo, como ‘Los Pachenca’ o ‘Conquistadores de la Sierra’. Este grave hecho se da en un contexto de asesinatos sistemáticos contra líderes, lideresas y defensores de derechos humanos en Colombia y una situación generalizada de violación a los derechos humanos, que han puesto en alerta a la comunidad internacional", detallan las organizaciones.

Así mismo refieren que "el gobernador se ha caracterizado por su liderazgo regional y nacional en la lucha contra la corrupción y por enfrentar a sectores mafiosos y paramilitares desde los cargos públicos que ha ocupado, entre ellos la Rectoría de la Universidad del Magdalena y la alcaldía de Santa Marta en el periodo 2012-2015, postura que le ha ocasionado amenazas contra su vida, montajes judiciales y persecución política.

Señalan que se unen a las denuncias de organismos de derechos humanos internacionales que desde Estados Unidos y Europa que también han manifestado su preocupación ante las autoridades nacionales por el presunto atentado que se está planeando en contra de Caicedo, en un contexto de extrema violencia en el país, como Colombia Human Rights Network Washington DC, Movement for Peace in Colombia New York, Arraigo New York, Colombia Grassroots Support New Jersey.

Cabe recordar que, esta es la segunda carta enviada a Duque para que brinde garantías de seguridad al gobernador Caicedo.

“Tomamos muy en serio las informaciones relativas a los planes para asesinar al Gobernador del Magdalena, y les solicitamos que adopten con la máxima urgencia todas las medidas necesarias para impedir que se cometa crímenes contra el Gobernador, miembros de su equipo, o familiares suyos”, señaló en su momento el Parlamento Europeo.

¿CÓMO AVANZAN LAS INVESTIGACIONES?

El director de Fiscalías seccional Magdalena, José Dorancé Ponce, se creó un grupo de tareas especiales y se asignó un fiscal destacado para que investiguen estos hechos.

“Se han realizado muchas actividades, alrededor de 22 y tenemos un enlace importante con Bogotá. Se está trabajando enérgicamente en esa investigación y hay que destacar que vamos por buen camino”, sostuvo el fiscal.