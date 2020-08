"Muchos jóvenes no se cuidan y también están en riesgo": Dr. Álvaro Ardila

Los jóvenes en Risaralda son los que mayor número de contagios de COVID-19 registran en el departamento, es una población que al parecer no está acatando los llamados de las autoridades y no está cumpliendo con los protocolos de bioseguridad.

Y es que del total de los casos históricos que registra Risaralda, el 40 % se reporta en población entre los 20 y 39 años de edad con cerca de 1400 casos, lo que ha generado un rechazo por parte de las autoridades de salud, que están haciendo un llamado estricto a los jóvenes para que tomen en serio esta pandemia y no pongan en riesgo sus vidas, las de sus familias y al personal médico que atiende esta emergencia sanitaria.

"Estamos viendo con mucha preocupación muertes en personas menores de 40 años y contagios con mucha complicación en cuidados intensivos en personas menores de 50 años y eso no solo pone en riesgo a la comunidad, nosotros como profesionales de la salud también lo estamos, por ejemplo en las últimas horas se produjo el fallecimiento de una médica de 26 años, eso nos da mucha tristeza y es una presión muy grande para quienes estamos al frente, en la primera línea de atención y nos preocupa mucho ver como los jóvenes no entienden que ellos también están siendo afectados por esta pandemia", explicó el doctor Álvaro Ardila, médico especialista en medicina clínica y cuidados intensivos del Hospital San Jorge.

Mencionó el profesional que al contrario de los jóvenes, la población adulta mayor si se cuida y teme por la irresponsabilidad de algunos que en medio del estado de emergencia sanitaria, están de paseo, salen a fincas y realizan cualquier actividad sin tener los protocolos necesarios.

"Los adultos se están cuidando, los jóvenes no lo están haciendo, ellos se van a psicina, hacen reuniones familiares y sociales y parece que no entienden que también tienen un alto riesgo de mortalidad cuando son afectados por el COVID, este virus no respeta edad", ratificó el Dr. Ardila.

Finalmente manifestó el especialista en cuidados intensivos que ninguna persona por más joven que sea, está libre del contagio y el COVID-19 no respeta edades, ni género, ni mucho menos estratos sociales.

