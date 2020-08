MinTic solicita junta extraordinaria por elección de gerente de Telecaribe

La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen, pidió que se realice una junta extraordinaria para definir la elección de la nueva gerente de Telecaribe, Mabel Moscote.

"Solicito al presidente de la junta del Canal Telecaribe que convoque de manera inmediata una Junta extraordinaria para revisar desde el ámbito jurídico y administrativo cada una de las actuaciones adelantadas frente a esa situación", dijo Abudinen en sus redes sociales.

Manifestó que presentó solicitudes a las distintas instancias para esclarecer los hechos objeto de denuncia frente a "los presuntos señalamientos" en contra de la gerente electa Mabel Moscote.

"Requerí a la comisión accidental y a mi delegada para que realicen una revisión adicional de la convocatoria, así como a la encargada de recursos humanos del canal, para que me certifique el cumplimiento de los requisitos para el cargo. A la fecha no he recibido respuesta", dijo.