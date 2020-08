Polémico desalojo a residencia de estudiantes indígenas en el barrio Prado

Durante el fin de semana, jóvenes universitarios indígenas expusieron a través de redes sociales que la Secretaria de Inclusión Social, junto al Esmad había llegado a su residencia estudiantil ubicada en el barrio Prado que fue cedida en comodato por la Administración Municipal al cabildo Chibcariwak para desalojar a 40 estudiantes puesto que según el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD), la vivienda tiene riesgo de colapso:

Según informó Mónica Alejandra Gómez secretaria de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, los estudiantes fueron reubicados por la Alcaldía en un nuevo inmueble en el sector Caribe, con condiciones más dignas y mayores comodidades para continuar con sus carreras :

#ATENCIÓN| Desde @ONIC_Colombia denunciamos que a esta hora y en plena pandemia se pretende desarrollar un desalojo a los estudiantes indígenas que viven en el Cabildo Indígena Chibcariwak en Medellín. ¡Exigimos garantías! @OIA_COLOMBIA @luiskankui @QuinteroCalle @AlcaldiadeMed. pic.twitter.com/DFAf3DeK7z — Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC (@ONIC_Colombia) August 2, 2020

“Los estudiantes habían manifestado diferentes quejas contra la administración de este inmueble, debido a que se les cobraba un arriendo que debían pagar de una manera muy puntual, pero también se les cortaban los servicios públicos, entorpeciendo sus estudios. También, recibían maltrato y vulneraciones de derechos por parte de los administradores. Por esta razón, se define que la casa estudiantil indígena será manejada por la Alcaldía de Medellín”, manifestó la secretaria

Esta vivienda estudiantil indígena también es cedida por la Alcaldía de Medellín y será habitada por jóvenes de distintas etnias, como zenú, embera chamí, wounaan, misak, wayuu, dóbida, entre otras. Además, recibirán servicios públicos e internet gratuitos.

A pesar de estas declaraciones, a través de un comunicado el Cabildo Chibcariwak, afirmó que “el traslado que se hizo de algunos estudiantes no es por el hecho de que la actual sede tenga riesgo de colapso sino porqué la obra del Parque de Prado Centro no puede avanzar sino tumban la actual Sede Social del Cabildo Chibcariwak”, además agregaron que contrario a lo que afirma Inclusión Social no fueron 40 los estudiantes trasladados sino 15 y que nunca fueron maltratados.