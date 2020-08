En el limbo la realidad económica del hospital Julio Méndez Barreneche

Luego de dos meses del inicio de la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud al hospital universitario Julio Méndez Barreneche de Santa Marta, el gerente interventor, Luis Óscar Gálvez, revela la dramática situación financiera con la que encontró a la institución.

En una sesión de la Asamblea del Magdalena, Gálvez aseguró que “el estado financiero del hospital no es razonable” y que está trabajando con una realidad económica que no se puede conocer a ciencia cierta.

“Los pasivos ascienden a 47.000 millones de pesos, de los cuales hay alrededor de 17.000 millones sin soportes y 13.000 millones son deudas a la Gobernación del Magdalena por estampillas, es decir, se incurrió en un delito que es retención indebida porque las estampillas se retuvieron a la gente, a los proveedores, pero no se devolvieron a la Gobernación. Nosotros, a partir del mes de mayo que empezamos la toma, hemos pagado mes a mes estas estampillas para no caer en ese inconveniente”, explicó el Gerente Interventor del Hospital ante los diputados.

Ciénaga, Magdalena, cuenta con hospital de Alta Complejidad de Tercer Nivel

La sesión en la que se reveló la crisis financiera del hospital de mayor complejidad del Magdalena fue convocada por la Asamblea Departamental para conocer cómo se está enfrentando la emergencia por el nuevo coronavirus, pero terminó siendo el escenario para conocer el primer informe real de lo que ha encontrado la Superintendencia Nacional de Salud en la institución hospitalaria.

“Encontramos cuentas embargadas, una de Sudameris por 418 millones de pesos, cuentas congeladas a las que no puede el hospital tener acceso. En cuanto a cartera, se encuentra que asciende a 104.000 millones de pesos y el 60% es de vigencias anteriores de más de 360 días, es decir, 63.000 millones de pesos están en cuentas viejas. Existe una sobreestimación de los estados financieros, hay servicios prestados no facturados por 35.000 millones de pesos, facturación pendiente por radicar por 25.000 millones de pesos y unas devoluciones y glosas que no han sido gestionadas por 18.000 millones de pesos, es decir, 79.000 millones de pesos que pudieron haber entrado al hospital y no se encontraron”, expuso Luis Óscar Gálvez.

LAS 10 ENTIDADES QUE MÁS DEBEN AL HOSPITAL

El Gerente Interventor también dio a conocer la lista de las 10 entidades que más deudas tienen acumuladas en el Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche y que juntas poseen una cuenta pendiente por 47.067 millones de pesos.

“Haciendo el análisis de los 10 deudores más grandes que tiene el hospital encontramos que la Secretaria de Salud Distrital de Santa Marta debe 13.456 millones, Comparta 9.799 millones, Nueva Eps 5.634 millones, la Secretaría de Salud del Magdalena 5.566 millones, Barrios Unidos de Quibdó 4.000 millones, la Policía Nacional 4.000 millones, Coosalud 2.300 millones, Coomeva 624 millones, Medimas 492 millones y Capital Salud 468 millones”, indicó Gálvez.

Otro dato financiero que quedó al descubierto en la Asamblea del Magdalena es que el hospital fue encontrado con una contratación mensual de 1.900 millones de pesos a corte de marzo de 2020, pero solo se le había pagado parcialmente a los contratistas el mes de enero, lo que generó que el Gerente Interventor delegado por la Superintendencia de Salud encontrará cuentas pendientes de este año por cerca de 5.400 millones de pesos.