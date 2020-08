"Se abrió la puerta a la educación con alternancia": SES

Una vez más los docentes adscritos al Sindicato de Educadores de Santander anunciaron que no volverán a clases presenciales en lo que resta del año.

Hecho que según la secretaria general del SES, Nohora Clemencia Cáceres iría en contra de lo quiere la Gobernación puesto que en el último decreto (0516) se deja la puerta abierta para un posible regreso a las aulas.

Indicó que pese a que la secretaria de Educación departamental había manifestado que no regresarían a clases la intención sería otra.

"Le pedimos que se manifiestan públicamente y al unísono declaren que no se hará educación con alternancia. No entendemos cómo hay posibilidades de regresar cuando las medidas estén definidas. Esto debe ser un rotundo no a la alternancia" agregó Cáceres.

En el departamento municipios que tienen su independencia educativa como lo son los cuatro del área metropolitana de Bucaramanga y Barrancabermeja ya decidieron no volver a clases en lo que resta de este año 2020.