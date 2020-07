No hay evidencia que la gente se contagie de COVID-19 en el Metro: UNAL

Un estudio adelantado por la Universidad Nacional, solicitado por la Secretaría de movilidad de Medellín y que contó con el apoyo del Metro, Ruta N, Área Metropolitana y transportadores, para verificar qué tan confiable es utilizar el transporte masivo en tiempos de coronavirus.

En dicha investigación que fue liderada por el docente de la universidad Nacional sede Medellín, José Jairo Espinoza Oviedo, se concluyó que, según la biografía consultada y los datos expuestos en el mundo, y en el Valle de Aburrá, no hay evidencia entre la tasa de contagio guarde relación con el incremento de la movilidad, donde sectores económicos han venido abriendo.

“El transporte público no es el lugar aquel que se planteaba como habría un gran número de contagios. En los datos que nosotros tenemos realmente uno ve el incremento en la movilidad de la ciudad, pero no hay una relación directa en ese incremento de la movilidad, el incremento de la utilización del transporte público y el aumento en la tasa de contagio. En ese sentido no existe una evidencia relevante en ese sentido”, reveló el docente Espinoza Oviedo.

Afirmó que, si es responsable y se encontró evidencia al decir que el aumento de la actividad, en los sitios de trabajo, si es responsable, ya que los tiempos de contacto que tienen las personas en los lugares de trabajos son más prolongados, que tiene la gente en los medios de transporte como el Metro que son en promedio 30 minutos.

Se tuvo en cuenta datos como el incremento de tasa de contagio versus, el número de viajes diarios que se generaron en el sistema masivo transporte.

En el estudio señaló que el Metro ha tomado medidas eficientes para evitar el contagio, según el docente investigador: “El Metro de Medellín es uno de los sistemas de transporte más seguros que existe, porque el sistema de ventilación es muy eficiente, el 50 por ciento del aire se renueva cada 53 segundos y el aire se renueva cada s minutos, niveles de exposición sea muy baja”.

Por otro lado, la empresa de transporte masivo logra contener las tres formas de contagio en un sistema masivo, la primera con de ellas con el uso de mascarillas o tapabocas por parte del personal y los usuarios.

Se puede mitigar el riesgo de contagio por contacto de superficies, porque las personas pueden lavar sus manos antes y después de utilizar el transporte, además de la limpieza de los trenes y, por último, se evita el riesgo por aerosoles, que se contrarresta con buena renovación de aire, que no haya circulación, sino que este ingresando aire fresco a los vagones del Metro.

