Antioquia está a horas de declarar la alerta roja hospitalaria

La gobernación de Antioquia ya tiene redactado el decreto, que será emitido en menos de 96 horas y que declarará la alerta roja hospitalaria, por la ocupación de camas UCI para pacientes COVID, que ya alcanzó el 77.44%. Esta medida vendría acompañada de cuarentenas en todas las zonas dónde hay focos de contagios, en medio del primer pico de la enfermedad en el departamento.

Leopoldo Giraldo, gerente del COVID-19 en Antioquia, explicó que, si bien hay más de 150 camas UCI disponibles, estas serán usadas en los próximos días, previendo aumento en el número de pacientes que necesitan hospitalización por la enfermedad.

“Cuándo me preguntan ya pasamos la parte maluca y la respuesta es no. Pasaremos momentos difíciles, que nos tocará conjuntamente afrontarlo y tendremos tareas de la ocupación de esas camas y en los cierres. Cuando nos dicen vamos a hacer cuarentena todos decimos que no, pero si no hacemos la cuarentena el contagio sigue y la disponibilidad de camas puede que no exista”, señaló Leopoldo Giraldo.

Antioquia reportó en el informe del 27 de julio 1.975 nuevos contagios, sumando 10.735 casos activos, 15.017 recuperados y 363 fallecidos.

La alerta roja será emitida cuando se cumplan cuatro días en una ocupación de camas UCI para pacientes COVID-19 superior al 75%, que se podría cumplir el jueves en horas de la noche, pero la declaración podría ser más rápida, si se considera necesario.