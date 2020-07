Estudiantes no volverán a colegios este año en Ibagué

La alcaldía de Ibagué, confirmó que lo que falta de año escolar, será terminado de manera virtual por parte de los alumnos de 59 instituciones educativas públicas y 169 de carácter privado.





La secretaria de educación Jenny Carolina Mesa, aseguró que tras recibir la información de cada uno de los colegios, se pudo establecer que no se cumple con la infraestructura, además no se cuenta con todos los elementos de bioseguridad, por lo que no se va exponer a los niños y docentes a un posible contagio de casos de COVID-19.

Las instituciones educativas deben seguir velando para que los niños tengan las herramientas con guías, talleres y poder culminar sus actividades académicas de manera virtual.