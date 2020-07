Críticas a unidad de cuidados coronarios del hospital San Jorge de Pereira

Así lo señaló Humberto Murcia, presidente del sindicato de la salud, Asfucor, al reclamar a las autoridades y organismos de control una verificación del proyecto puesto en marcha, que está localizado al interior del centro asistencial denominado "unidad coronaria", la cual, según el líder sindical, no solo presenta atrasos y sobrecostos, sino que no fue distinto a lo que prometió.

"Eso es un elefante blanco que ojala la Contraloría le ponga cuidado. Se le metieron 8.700 millones de pesos y si usted verifica, la construcción no vale más de 3 mil millones de pesos. En estos momentos esa unidad coronaria no tiene funcionamiento porque no cumple con los elementos para funcionar, si no me equivoco se va hacer una extensión en este lugar para cuidados intensivos, es decir, se agregarán unas camas allí para atender pacientes", mencionó.

En tal sentido, precisó el líder sindical que este proyecto, ejecutado mediante el Sistema General de Regalías, no tendrá los alcances que fueron prometidos en su momento por el entonces gobernador de Risaralda, quien describió el lugar como un espacio que evitaría traslados de pacientes hacia el la clínica Valle de Lili.