Tú haces tu trabajo primero y después hago el mío: William Dau a Procurador

En medio de una reunión sostenida con los principales dirigentes gremiales de la ciudad sobre la reactivación económica y social, el alcalde de Cartagena, William Dau, arremetió contra el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, por el polémico edificio Aquarela.

En su intervención el mandatario retó al jefe del Ministerio Público, asegurando que durante su administración se ejecutará la orden de demolición, siempre y cuando ese órgano de control sancione a los responsables del caso.

Lea también: Entérese cómo puede comprar vivienda propia

“Hasta ahora no han sancionado a ni un solo funcionario que dio la licencia para Aquarela. Que la Curaduría, que Planeación...Todos los que participaron son unos bandidos sinvergüenzas y la Procuraduría contra ellos no ha hecho nada, simplemente quiere que Dau tumbe Aquarela para que el procurador Carrillo diga: “Yo soy el procurador que tumbó el edificio Aquarela, voten por mí para Presidente de Colombia”, manifestó tajantemente Dau.

El alcalde continuó su relato invitando al jefe del Ministerio Público a ponerle fin a este caso. “Yo porque no he tenido tiempo de llamarlo, pero le voy a decir: yo con gusto tumbo Aquarela pero tú primero me resuelves todos estos casos de Cartagena. El quid pro quo: Tú haces tu trabajo primero y después hago yo el mío”.

Lea también: Alcaldía de Cartagena se retracta y decreta toque de queda el fin de semana

En la reunión virtual hicieron presencia el secretario de Planeación Guillermo Ávila, la asesora de despacho para la reactivación económica y social, María Claudia Peñas, y todos los integrantes del Consejo Gremial de Bolívar.