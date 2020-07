IDU ordena auditoría a contratos donde trabajaba falsa arquitecta

Según indicaron desde el IDU, desde la dirección se dio la orden a la oficina de control interno de adelantar una auditoría a la Dirección Técnica de Proyectos, respecto a las actuaciones de dicha oficina en los procesos de contratación adelantados por la entidad.

La entonces Directora de Proyectos del IDU, Liliana Eugenia Mejía, no hacía parte del comité de gestión pre contractual y no tenía voto para la toma de decisiones y aprobaciones de proyectos y aseguran también que la ordenación de gasto respecto de los procesos de contratación, que actualmente está adelantando la entidad radica en la Subdirección Técnica de Infraestructura de la entidad y no en la Dirección Técnica de Proyectos.

En cuanto a las indagaciones por parte de los entes de control, aseguran desde el IDU que están dispuestos a colaborar con información sobre el trabajo de la ex funcionaria.