La orquesta filarmónica de Bogotá se queda sin director

David Garcia, fue hasta hoy el director de la orquesta filarmónica de Bogotá pues hasta hace poco tiempo, empezó a regir el estatuto de la oposición en el que se establece que ante un nuevo gobierno de ciudad, algunos partidos que lo conforman deben declararse en oposición.

Ese fue el caso de la coalición del partido Colombia Humana, UP y MAIZ al concejo de Bogotá en el cual Garcia fue candidato.

"Al momento de ser nombrado y amablemente invitado por la alcaldesa a formar parte del gobierno, aún no se había implementado esta situación y no se había dado porque estos partidos no habían declaró su oposición", aseguró.

Frente a esto se desató una seria de dudas sobre la inhabilidad que tendría el cargo de David Garcia en la filarmónica.

"Eso no constituyó en si una inhabilidad puesto que de una parte Colombian Humana no existe como partido, como se sabe públicamente no tiene personería jurídica, pero indudablemente se creó una discusión de si se podía haber una inhabilidad o no, de hecho la veeduría Distrital y la secretaria de cultura conceptuaron que mi nombramiento como directo no había ningún tipo de inhabilidad", dijo.

Sin embargo el director consideró que la manera más responsable sería dejar a un lado su cargo y evitar "ruidos en la política".

Finalmente, aseguró que sigue en pie la nueva sede de la orquesta filarmónica y todos los proyectos que dejó listos en el nuevo plan de desarrollo Distrital.