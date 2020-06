Juez niega tutela de ciudadanos contra Medellín Me Cuida

El Juzgado Noveno Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Medellín declaró improcedente en primera instancia la acción de tutela presentada por un grupo de 13 personas, contra la aplicación Medellín Me Cuida que recopila información personal en medio de la pandemia para ubicar el cerco epidemiológico en caso de contagio.

Según la información publicada por la Alcaldía y recogida del fallo esta indica que, debido a que los accionantes no estaban inscritos en dicha aplicación “no existe conducta activa u omisiva que amenace o vulnere los derechos fundamentales para las cuales se solicita amparo, pues no hubo la existencia de un acto concreto de vulneración a un derecho fundamental y por ello, no hay conducta específica activa u omisiva de la cual proteger a los interesados”.

El Secretario general de la alcaldía, Raúl Eduardo Morales, aseguró que el fallo deja claridad en varios puntos a tener en cuenta.

“El primero de ellos es que el registro no es obligatorio, es decir, de naturaleza optativa; un segundo punto muy importante es que se pueden dejar de contestar ciertas preguntas, lo que no impide que la plataforma concluya con un registro exitoso”, aseguró el funcionario.

Nuevamente insistió en que la información requerida en la plataforma es solo para georreferenciar los casos positivos de COVID-19 y ubicar el cerco epidemiológico.