Coronavirus afectó a los vendedores de sombreros

Las bajas ventas de los sombreros usados habitualmente por los ibaguereños y turistas en el marco de las fiestas de San Juan y San Pedro, se fueron a pique.

Caracol Radio habló con los vendedores informales quienes para esta época del año 2019 no daban abasto, pero este año, la realidad es otra.

Uno de los afectados dijo: “La gente no está comprando porque no tienen dinero y los de espacio público no nos dejan trabajar”, contó.

Los precios de los sombreros aguadeños, vueltiao y el típico de la región han bajado y aun así es poca la comercialización.

Otro de los vendedores, comentó que el año pasado en la temporada movieron en el mercado más de 2.000 sombreros entre Ibagué, Espinal y Saldaña.