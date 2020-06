Recomendaciones de la Federación de Cafeteros para el manejo de la broca

La Gerencia Técnica de la Federación Nacional de Cafeteros está implementando un programa de capacitación dirigido a los cultivadores del país, en el cual el ingeniero agrónomo caldense Daniel Fernando Chica Díaz, más conocido como ‘El Profesor Yarumo’, brinda instrucciones para seguir combatiendo la broca que este año ha registrado un incremento significativo.

La evaluación en campo realizada por el Servicio de Extensión de la Federación permitió determinar que el porcentaje de infestación de broca en el país es alto, por lo que se necesita disminuirlo antes de empezar la cosecha del segundo semestre a finales de agosto.

Cenicafé está realizando una serie de recomendaciones a los caficultores, como hacer una cosecha sanitaria en la que se recolecten o se raspen todos los granos que están en el lote antes de realizar el desrame. Para ello se deben utilizar guantes de carnaza ya que con estos se pueden retirar cerca del 92 por ciento de los frutos de una manera más eficiente.

El café recolectado debe ser secado y tratado a altas temperaturas para que las brocas adultas no se escapen y retornen al lote, de tal manera que se pueda hacer una posterior comercialización como producto de menor calidad. También es conveniente trazar surcos trampa alrededor y en la parte central del lote para renovar con el objetivo de que las brocas que aún están vivas busquen refugio en esos frutos, los cuales deben ser recolectados cada 15 días durante 2 meses y medio.

Las ramas del café no deben apilarse y quemarse en los lotes porque esto puede afectar la fertilidad natural del suelo por la destrucción de microorganismos benéficos, además al estar las brocas dentro de los granos se pueden esparcir en todo el cultivo. Igualmente se pide a los propietarios de las fincas que no apliquen insecticidas químicos al suelo porque este solo actúa sobre las plagas adultas cuando salen a volar, por lo que no tendrían un uso eficaz.

