Enfermera denuncia discriminación de la Policía de Tránsito en Bogotá

La enfermera Catalina Muñoz, que trabaja en un hospital del norte de la ciudad, denunció discriminación por parte de la Policía de Tránsito cuando aparentemente la paran sólo por ser trabajadora de la salud.

"El policía me pregunta de donde viene, le digo que de la Clínica, me dice: y así uniformada; yo le dije que era mi uniforme de cambio, me dijo que no podemos circular así que me iba a denunciar ante la Secretaría de Salud que porque yo no podía salir por toda la ciudad repartiendo el virus", contó la enfermera.

Después de varios minutos de discusión el uniformado dejó seguir la mujer no sin antes intimidarla diciéndole que le iba a imponer un comparendo.

La Policía de Tránsito de Bogotá respondió que finalmente no impuso el comparendo y aseguró que la mujer fue detenida por dar reversa en una vía principal, sin embargo, Catalina dijo que esta versión no es cierta ya que fue interceptada sólo por llevar un uniforme de enfermera.