Mujer denuncia agresión de su expareja en Barranquilla

En las últimas horas se dio a conocer a través de redes, el video de Arelys Naranjo, una mujer que denunció haber sido golpeada en días pasados por su expareja, con quien tiene dos hijos. Su declaraciones han causado rechazo en redes, contra la violencia de género.

En el video, la mujer pide ayuda para salvar su vida, pues teme lo que pueda ocurrirle, ya que según explicó, no es la primera vez que es víctima de maltrato.

"Me golpeó, me hinchó el ojo, me partió la cabeza. Dejó mi trabajo, no tengo trabajo porque me vive acosando todo el tiempo, que me va a matar, que si me ve con alguien, no tengo vida social, no salgo porque tengo miedo de que me vea por ahí, por favor necesito que me ayuden", dijo la mujer en el video.

Luego de la denuncia realizada en redes sociales por parte de la señora Arelys Naranjo de 20 años de edad, víctima del maltrato físico por parte de su expareja sentimental, nuestros uniformados llegaron hasta su lugar de residencia, para brindarle todo el acompañamieno. pic.twitter.com/KTiQGD9Kh2 — BG. Ricardo Alarcón Campos (@PoliciaBquilla) June 23, 2020

A raíz del video, la Policía se pronunció, asegurando que está haciendo acompañamiento de la denuncia de la víctima.

Arelys Naranjo, quien ha recibido voces de apoyo a través de sus redes, dio a conocer que hay tres denuncias en contra de su expareja, padre de sus dos hijos y quien incluso habría atacado también a su mamá.