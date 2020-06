Participante al Reinado Popular Virtual en Neiva dio positivo para COVID-19

Luego de la polémica generada tras conocerse la noticia sobre el caso positivo de COVID-19 en una de las candidatas al Reinado Popular Virtual 2020, las posiciones están divididas.

Candidatas participantes en el certamen, bailarines y gestores culturales entregaron su opinión y punto de vista frente al hecho; hablaron de sobre si se están aplicando los protocolos, cómo se enteraron de la noticia y si debe o no continuar el evento que desde el inicio generó opiniones a favor y en contra.

Dora María Quintero Bahamón, candidata barrio Loma Linda, expresó que “en lo personal estoy tranquila porque hemos tomado las medidas de precaución necesarias, se están aplicado los protocolos en los encuentros en el Parque de la Música como en los ensayos privados, usamos tapabocas y usamos alcohol, siempre tomamos las precauciones necesarias”, afirmó Dora María.

Dora María dijo que se enteró de la situación cuando estaban reunidas las candidatas ayer sábado en la mañana, momento en el que fueron notificadas de la noticia que una de sus compañeras dio positivo para Coronavirus.

Por su parte, María Camila Rodríguez, candidata barrio Carlos Pizarro, indicó que pese a que una de las candidatas haya dado positivo para el virus, continuarán en el trabajo de preparación para el certamen.

“Yo creo que en lo personal y a nivel de mis otras compañeras, nos sentimos tranquilas porque los protocolos de bioseguridad que ha tomado la Secretaría de Cultura para mitigar el riesgo, al igual que nuestros parejos, ha sido enorme, un trabajo en equipo, a pesar que haya sido un hecho desafortunado porque ninguno estamos preparados para que nos pase”.





La candidata afirmó que no han estado en riesgo por la situación presentada, indicó que no tuvieron contacto con la candidata contagiada del virus; porque los horarios y el distanciamiento se mantuvo durante encuentros y ensayos, además de las diferencias de horarios.

De la noticia se enteró a través de las redes sociales, tras el pronunciamiento hecho por la Secretaria de Cultura, Marcela Bobadilla.

“Debemos continuar, pero bajo la responsabilidad de cada uno”

El gremio de la danza también se pronunció; Diana Moreno, representante de la Asociación de Academias de Danza de Neiva, frente a la situación indicó “a modo personal siento de una u otra manera preocupación por las niñas participantes, el momento en el que se da a conocer la información las demás niñas estuvieron en un riesgo al igual que los parejos, la situación es que esto ya está sucediendo”.

Para la gestora, el festival debe continuar, puesto que los participantes ya llevan un trabajo adelantado, y la lucha fue grande para llegar hasta donde se ha logrado, “hay muchas personas en contra, otras a favor; pero no podemos desconocer que las autoridades han mostrado su disposición que se realice la actividad. Debemos dejar que continúe el festival y se desarrolle”, aseveró Moreno.

“La decisión se debe tomar por parte de las autoridades en lo que respecta a la participación de las reinas en el evento, pero ya esto le concierne directamente al alcalde y la Secretaría de Cultura”, indicó la representante.

“La verdad estamos preocupados, un poco impactados, pero es una realidad y tenemos que saber manejar la situación y salir adelante porque el virus nos está acechando”, concluyó la representante del gremio de dancitas.

Jhon Anderson Mongui Monje, parejo oficial en la interpretación del sanjuanero huilense y participante también del certamen, sentó su opinión frente a lo sucedido “nosotros estamos aplicando unos protocolos en los ensayos privados y públicos, hemos sido responsables en la implementación de los elementos de protección”.

Frente a la situación de riesgo que representa el tener contacto como parejos afirmó que “el contacto en la interpretación del sanjuanero es mínimo, realmente solo son cuatro veces la que nos acercamos, hemos mantenido protocolos de desinfección en realidad hemos sido responsables de cuidar la salud de cada uno”.

“Lo que pase de ahora en adelante es decisión de la Administración”

Adolfo Hueje, autor de la tutela que buscaba frenar la realización del festival, frente a la noticia expresó “me sentí muy triste por el fallo de la tutela, porque lo único que yo buscaba era que fuera un evento netamente virtual; sin embargo, me siento también ganador porque con eso evito más insultos que me generó el haber entablado esa tutela.

“Que se haga o no lo hagan está bajo responsabilidad estricta del señor alcalde de Neiva; él tendrá la responsabilidad de lo que se pueda presentar durante el evento, aquí ya cada uno asuma la responsabilidad, aquí lo único que esperar es los resultados del virus a futuro, da tristeza, pero es la realidad y hay que aceptarla”.

Asimismo Nora Solano Tovar, gestora cultural, manifestó su opinión “es preocupante la situación porque es algo en lo que se están exponiendo las candidatas, los gestores culturales, bailarines, porque desafortunadamente no estamos exentos de esto, por eso era que no veíamos muchos gestores culturales con muy buenos ojos el evento de las fiestas de San Pedro, porque se habla de virtual pero no todo es virtual porque necesariamente hay momentos en los que se tienen que reunir y el baile del sanjuanero es obligatorio por parejas, entonces las personas tienen que estar ensayando”.

Solano Tovar dijo que “lo que tenemos que mirar no es que un tapabocas y aplicar gel nos va a evitar de ser contagiados, aquí la preocupación es que tenemos contacto, y no sabemos si las demás personas se están cuidando como lo hago yo, es una situación muy complicada, no sé de qué manera se están aplicando los protocolos”.

Mientras tanto la Administración Local afirmó a través de la Secretaría de Cultura que continuará con el evento.

A la vez se informó que una vez conocida la información, la participante fue aislada del grupo y se ordenó establecer el cerco epidemiológico de las personas que han compartido con la candidata, así como sus contactos estrechos, para realizar una toma de muestra a ellos, así como a las demás concursantes y parejos, cuyos resultados se conocerán el próximo miércoles.