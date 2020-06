Alcaldía de Cartagena analiza declararse en quiebra por millonarias deudas

William Dau denunció que las administraciones anteriores dejaron un hueco en la Alcaldía de Cartagena que se acerca a los 2 billones de pesos, cifra que llega al total del presupuesto que tiene disponible la ciudad en un año.

“Al entrar nosotros al poder el 1 de enero, inmediatamente empezaron los embargos, tutelas y todo el mundo cobrar. Dejaron de pagar cuentas del año pasado, miles y miles de OPS no las pagaron el año pasado para sacar del presupuesto nuestro”, manifestó el alcalde.

Ante esta situación, el mandatario confirmó que se analiza la posibilidad de congelar el presupuesto y declararse en quiebra con el propósito de cubrir las deudas, que en su mayoría son producto de embargos, tutelas, desacatos y préstamos bancarios.

“Cartagena tiene una deuda de dos billones de pesos, igual al total de los ingresos de un año. La ciudad tendría que congelarse en el tiempo, no pagar servicios públicos, no pagar empleados, es decir no hacer nada. Tendríamos que congelar el presupuesto del siguiente año nada más para pagar y cubrir. Hay buena posibilidad que Cartagena se acoja a la ley 550: declararnos en quiebra por el hueco que nos han dejado”, agregó Dau.

Según el alcalde, todo lo que su administración ha logrado ahorrar desde el 1 de enero con la reducción de un número importante de Órdenes de Prestación de Servicio (OPS), lo están utilizando para saldar cuentas.