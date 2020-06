“Vengan por mí, no les tengo miedo”: William Dau a órganos de control

Nuevamente el Alcalde de Cartagena enciende una polémica. Esta vez, por medio de un Facebook live, el mandatario arremetió contra los órganos de control cuestionando la forma cómo investigan a los diferentes políticos a nivel nacional.

William Dau, manifestó tajantemente que no le tiene temor a ninguna investigación que se adelante en su contra y ratificó que no se va a dejar intimidar ante cualquier clase de indagación que pueda surgir.

Lea también: Entérese cómo puede comprar vivienda propia

“A los órganos de control les digo vengan por mí. Si me quieren venir a buscar, no les tengo miedo, vengan que no les tengo miedo ¿Qué me van a hacer? ¿Me van a meter preso? ¿Me van a meter multas? Véngale que no les tengo miedo. Investiguen todo lo que quieran y si tengo que responder yo respondo, pero a mí no me vienen a intimidar”, señaló el alcalde en su transmisión.

Cabe recordar que la polémica inició hace varios días después que el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, anunció una investigación por presunto detrimento en un contrato por 1.215 millones de pesos, en medio de la emergencia del Coronavirus.

“Pido el apoyo de ustedes, los malandrines no le tienen miedo al sistema judicial porque todos comen del mismo plato. Lo único a que le temen los bandidos es a la opinión pública, es a ti porque es ustedes son la opinión pública y el pueblo es soberano. El día que el pueblo se levante a cacerolazo, ese día va a cambiar Colombia”, sostuvo Dau.

Lea también: Alcalde de Cartagena cuestiona al Contralor General, Carlos Felipe Córdoba

De igual forma, calificó la investigación adelantada por la Contraloría como un “show mediático”, porque según Dau, aún no ha sido notificado.

“Lástima que ellos no hagan su trabajo, sino que son pura pantalla, muchas veces ese control se hace de manera orquestada con poco sustento jurídico. El Contralor salió corriendo a notificarle a los medios de comunicación, pero no se tomó la molestia de notificarme a mí, el alcalde de Cartagena, a quien está acusando”, puntualizó.