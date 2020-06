Centro comercial Paragüitas rechaza violencia contra habitantes de calle

La administración del centro comercial Paragüitas rechazó la agresión de un grupo de hombres en contra de habitantes de calle en las inmediaciones de ese complejo.

"Repudiamos de manera vehemente la actuación de estas personas desconocidas que pretenden desde el anonimato y la ilegalidad imponer normas de conducta mediante el uso de la violencia", señala un comunicado.

Los administradores del centro comercial señalan que el lugar "cuenta con un servicio nocturno de vigilancia" prestado por una empresa legal y de reconocida trayectoria. También hablan de otros elementos como cercamiento y monitoreo en video a través de los cuales se controla la seguridad.

También aseguran que "reciben el apoyo de las autoridades locales con quienes se ha contado de manera oportuna cuando se han necesitado".

La administración aclara que "no tiene relación o conocimiento de las razones que llevaron a este grupo de personas a actuar de esta manera, y no acude ni apoya mecanismos coercitivos o de vigilancia que no esten amparados o regulados por la ley colombiana".

Reitera que "lo registrado en las afueras de las instalaciones de Paragüitas solo obedece a un desafortunado hecho aislado protagonizado por desconocidos".

En el comunicado firmado por Raúl Guerrero Rubio, administrador del centro se advierte que "con el apoyo del equipo jurídico estaremos prestos a colaborar con las investigaciones judiciales que se adelanten con el fin de esclarecer estos hechos".