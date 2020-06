Policía desmiente abuso sexual a mujer que protestaba en Medellín

Luego de las protestas estudiantiles en Medellín, una de las manifestantes hizo una denuncia en las redes sociales que despertó la indignación de muchas personas.

La mujer expuso que, al parecer, cinco mujeres fueron detenidas y una de ellas, habría sido abusada sexualmente por dos agentes de la Policía.

Ante la gravedad de las acusaciones, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, instauró un Consejo Extraordinario de Seguridad, para investigar este caso. El comandante de la Policía Metropolitana, general Eliécer Camacho, aclara que esta información sería falsa.

“Estos hechos denunciados no ocurrieron. Desde el inicio acompañamos a la población, con el fin de esclarecer los hechos y mostrarles el camino para poder denunciar esta clase de actividades. Se le ofrece una valoración de Medicina Legal y no aceptan, manifestando que no era necesario, puesto que no tenían ninguna afectación a su integridad”, señaló el oficial.

El equipo de la Personería de Medellín junto con Derechos Humanos de la Policía Metropolitana, al conocer la denuncia, hicieron una visita a la casa de la mujer, quien aseguró haber utilizado mal sus palabras y por tanto no interpondrá una denuncia formal.

El Consejo de Seguridad señaló que podría iniciar una investigación, por los delitos de injuria y calumnia.