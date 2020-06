Denuncian supuesta irregularidad en protocolos a víctima con coronavirus

La familia Benítez Ortiz, dicen no tener claridad de las causas del fallecimiento, el pasado 17 de junio, de Olga Lucía Benítez Ortiz en el hospital Regional de Chiquinquirá, pero además, que ese centro hospitalario ordenara sepultar a la víctima sin la presencia de ningún ser querido.

Cuenta el concejal de San pablo de Borbur, Jairo Páez, su cuñada desde hace años venía presentando dificultades respiratorias o pulmonares. “Cualquier humo o polvillo le hacía daño”.

El 17 de junio su hermano, salió con doña Olga Lucía, que presentó quebrantos de salud, de la vereda San Marín en San Pablo de Borbur. Según Jairo, se le practicó, en un puesto de control, toma de temperatura a la mujer que dio 36 grados y llegando a Chiquinquirá dio el mismo resultado, sin embargo, en la noche de ese mismo día se agravó y murió en el hospital regional de Chiquinquirá.

“A eso de las 11 de la noche fallece en el Hospital Regional de Chiquinquirá. (…) El médico intentó reanimarla, pero no respondió. La decisión de la vida la toma Dios”, explica el cabildante.

Sin embargo, la familia rechazó el protocolo adelantado por el hospital regional con su ser querido porque, según Páez, no averiguaran la historia clínica de Olga.

La familia no sale del asombro y el dolor de perder a Olga Lucía por supuesto COVID-19 cuando en el municipio de San Pablo de Borbur a la fecha no cuenta con un solo caso.

“Mi intención no es acusar a nadie. No nos parece el protocolo que se practicó, porque ella muere a las 11 de la noche y a eso de la una de la mañana le dijeron a mi hermano que la iban a enterrar, entre las 5 y 6 de la mañana del 18 de junio fue sepultada en el cementerio del norte de Chiquinquirá, él (hermano) intentó ingresar para poder sepultar a su esposa y no se le permitió”, narra.

Cuestionan que si la señora la víctima presentará síntomas de COVID-19, prácticamente todos sus familiares tendrían que tener la enfermedad. “Ninguno hemos presentado ese síntoma”.

“Es muy doloroso para un padre llegar a su casa, y decirle a sus hijos: perdóneme porque no les pude traer a su mamá ni viva ni muerta, eso nos desgarró el alma”, dice.