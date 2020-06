Amenazan a periodista Neivano en el Caquetá

Con un panfleto aparentemente firmado por el bloque sur de las 'Águilas Negras', fue notificado de abandonar el departamento el periodista y columnista neivano, César Augusto Useche; en la misiva le dan un plazo de 48 horas para salir de allí.

"En el día de hoy he recibido un panfleto a nombre de las 'Águilas Negras', donde me amenazan de muerte y me dan 48 horas para dejar el lugar donde me encuentro. He pedido auxilio a la Personería de Neiva para que me ayuden a salir del Caquetá de inmediato”, expresó el periodista.

Useche puso en conocimiento y pidió ayuda a la Personería de Neiva, quienes hoy le permitirán, junto con las autoridades, salir de la zona donde se encuentra.

Por su parte, el personero de Neiva, Cleiver Oviedo, indicó que “el periodista se comunicó con nosotros para poner en conocimiento las amenazas sobre su vida, manifestando que recibió un panfleto de parte de la 'Águilas Negras' y amenazas verbales en el sector de Montañita, Caquetá, y pide nuestra intervención. Esperamos que las autoridades le estén prestando la protección para que pueda regresar a su lugar de residencia en Neiva”, informó el personero.

Las autoridades lo trasladaron hasta el municipio de Florencia, donde tiene algunos familiares, y espera hoy poder ser movilizado a su lugar de residencia en la capital huilense.