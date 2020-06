El drama del alcoholismo

"Reconocí que el alcohol me dominaba", "Dañé mi matrimonio", "Perdí mucho dinero", "Me sentí derrotado", son algunas de las expresiones que se escuchan en la voz de personas que sufrieron la enfermedad del alcoholismo y la han enfrentado.

Dos protagonistas de estas historias decidieron compartir su testimonio en el programa El Personaje de la Semana de Caracol Radio, a propósito de los 85 años que celebró por estos días la organización Alcohólicos Anónimos A.A.

Son historias de vida donde relatan el infierno por el que pasaron cuando estaban bajo el dominio de la bebida y cómo fue el proceso de rehabilitación. El apoyo que encontraron por parte de otras personas que les tendieron la mano y hoy llevan varios años sin consumir bebida.





"Lo primero es reconocer que uno es enfermo, que no puedo controlar el alcohol y por el contrario el alcohol me domina. Se empieza un proceso de 12 pasos y cada día renovamos el compromiso de no tomar", relata uno de los consultados.

Escuche la entrevista completa que contiene estos relatos de vida. Historias de caídas y recuperaciones del mundo del alcohol.