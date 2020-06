La historia del joven asesinado y descuartizado en C/marca por un celular

Johan Monroy Alvarado, un joven de 22 años de Madrid (Cundinamarca), salió el pasado 8 de abril en horas de la mañana de su casa. Le dijo a su mamá, Nataly Alvarado, que ya volvía: "voy para un desayuno, me dijo, desde ese día nunca apareció"

Al día siguiente, 9 de abril, todavía no se sabía nada de Johan, a su mamá se le hizo extraño porque dice que el muchacho no salía, no bebía, no fumaba y nunca se quedaba por fuera. Ella puso la denuncia por la desaparición.

El mismo día en la tarde la Policía le avisó a Nataly que su hijo apareció muerto: "me dicen que encontraron su cuerpo desmembrado en una lona y en una maleta".

Los policías siguieron el rastro de la sangre y encontraron la casa donde ocurrieron los hechos. Allí, los uniformados capturaron a Omar Camilo Gualteros de 21 años, quien confesó el brutal homicidio.

La mamá de Johan no se explicó en ese momento qué había sucedido. Pero, luego comenzó a atar cabos. Johan era el mayor de dos hermanos, terminó su bachillerato en 2015, intentó estudiar enfermería, trabajó en los cultivos de flores de la zona, tenía sus cosas, quería estudiar Psicología y recién había comprado un celular de última generación.

Según cuenta Nataly, el hijo más problemático de ella es el menor, Brayan, quien tiene problemas de adicción a la marihuana. Johan quería que su hermano saliera de este mundo y esta razón, junto con su celular nuevo, sería lo que motivó su asesinato ya que Johan quería advertirle a Omar Camilo, el homicida, que no buscara más a su hermano menor.

"Lo que desató la furia del tipo fue que mi hijo fue hablar con él para que ya dejara al hermano en paz y no lo siguiera metiendo en el cuento de las drogas, entonces parece que este tipo le vio el celular a mi hijo, intentó quitárselo, él intentó defenderse pero fue asesinado", manifestó Nataly, la mamá de Johan.

Cuando Omar Camilo Gualteros fue capturado no paró la historia, el confeso asesino escapó de la Unidad de Reacción Inmediata URI de la Fiscalía del municipio de Madrid, donde permanecía detenido.

"El pasado 7 de junio a las cinco de la mañana se fugaron ocho presos de la URI del centro de Madrid, entre estos estaba el asesino de mi hijo que se suponía que ya tenía que estar en la cárcel Modelo como lo habían dicho las autoridades", agregó Nataly.

La Policía de Cundinamarca explicó lo sucedido a través del comandante del departamento, el Coronel Cesar Castro: "por la situación que se está viviendo en el país nos dejan esta persona en la sala de retenidos y él, en su condición de delincuente, rompe un barrote y se fuga"

Omar Camilo Gualteros se fugó el 7 de junio, al día siguiente su fotografía apareció en el cartel de los más buscados en Cundinamarca.

"Sacamos el cartel y gracias a la oportuna información de la ciudadanía y la reacción institucional se re captura este individuo", agregó el oficial.

El asesino permanece detenido en la misma estación de la que escapó una vez, por ahora, no ha podido ser trasladado a una cárcel y la familia de Johan Monroy, que soñaba con ser psicólogo, sólo pide que se haga justicia.