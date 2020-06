Gobernador de Sucre dijo que por compra de ayudas no se perdió ni un peso

El gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa Oliver, fue enfático en señalar que los precios y el proceso para la adquisición de productos para las 100.000 ayudas humanitarias que se entregaron a igual número de familias vulnerables en todo el departamento, se hizo con total transparencia.

Referente a la apertura de investigación de los organismos de control por supuestos sobre costos de los precios de los mercados adquiridos por el Departamento, Espinosa Oliver respondió que se están haciendo todas las aclaraciones a la Contraloría, Procuraduría y Fiscalía.

Al respecto precisó: "Tengo argumentos suficientes para justificar que lo nuestro se hizo con transparencia. Confío en el trabajo que hizo el equipo de Gobierno. Aquí nadie se ha ganado un peso de forma indebida, ni los mismos contratistas, quienes tuvieron utilidades moderadas por las condiciones de mercado reguladas que se impusieron".

Héctor Olimpo Espinosa dejó claro que lo que vaya a suceder en el futuro solo lo sabe Dios y los órganos de control, pero que está absolutamente tranquilo por la forma como actuó.

"Estoy convencido de que actuamos de manera legítima, que no hay ninguna causal para que me destituyan o me separen del cargo. Estamos entregando las explicaciones y poniendo la cara. Sabemos que eso va a salir muy bien", manifestó.

Insistió en que no se ha perdido un peso y que hasta ahora solo se ha cancelado a los contratistas el 50 por ciento de lo adquirido, mientras que ellos ya entregaron las 100 000 ayudas humanitarias.

Por sugerencia de la Comisión Nacional de Moralización, de la que hacen parte la Contraloría, Procuraduría y Fiscalía, la Gobernación de Sucre adquirió los productos para componer los mercados con precios DANE, solicitando cotizaciones a empresas locales, incluyendo almacenes de cadena como Éxito, D1, Justo y Bueno y Olímpica, pero que ninguno tenía las cantidades requeridas para completar las 100.000 ayudas, por lo que se hizo necesario adquirirlas a través de varios proveedores de otros departamentos.

Además, el Gobernador puntualizó que las ayudas se entregaron a los alcaldes para que ellos las distribuyeran entre los más necesitados, con la supervisión de la Gobernación y con base en los listados de beneficiarios que remitió desde Bogotá el Departamento Nacional de Planeación.

Finalmente, Espinosa Oliver dijo que la Contraloría, en su revisión, tuvo confusión en la lectura de las unidades métricas de los productos adquiridos; asimismo, que está seguro que se van a acabar las especulaciones de los sobre costos y que en los próximos días se tendrán las respectivas aclaraciones por parte de los órganos de control.