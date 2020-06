Organismos sociales de Caldas piden ser incluidos en análisis de medidas

Las dificultades para los trabajadores son cada vez mayores como consecuencias de la pandemia y el freno económico que han tenido las empresas, sin embargo, los gremios en Caldas señalan que uno de los factores que afecta más su situación, es la cantidad de decretos y cambios a las medidas que toman las administraciones locales y nacionales.

“Qué pretendemos, que en el diálogo social y la concertación laboral se llegue a un acuerdo para tomar las medidas, no bajo un estado de excepción, que deslegitima las convenciones colectivas de trabajo, los sueldos de los trabajadores; entonces no se pretende eso. Quitándole a la gente el poder adquisitivo, no vamos a dinamizar el país, donde se dinamiza el país, es en los centros comerciales, los almacenes, las pequeñas industrias”. Dijo José López Posada, presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia - CTC Caldas

Señala que los trabajadores son quienes dinamizan la economía, pero al estar expuestos a la calle por la falta de empleos o asumiendo medidas laborales que van en contra de su estabilidad económica, esta dinámica pierde su equilibrio.

“No se trata de hacer aperturas graduales, no se trata de hacer aperturas inteligentes del confinamiento, se trata es de dinamizar la economía, y para dinamizar la economía, tiene que haber plata circulante en la calle, tiene que a ver poder adquisitivo de los trabajadores”. Resaltó López Posada.

Frente a la educación, afirmó que hay muchas irregularidades y necesidades que no están siendo evaluadas con los directos afectados frente a lo que debería el estado conocer de parte de las organizaciones del sector las falencias y propuestas para llegar realmente a soluciones que no aumenten las dificultades especialmente de los estudiantes.

