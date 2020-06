"Es una lucha que sigue": Yirley Velasco sobre amenazas de muerte

El Cuerpo Élite liderado por la Policía Nacional y la Fiscalía, lograron capturar a alias ‘María’, quien sería presunta responsable de efectuar amenazas contra la vida de la lideresa social Yirley Judith Velasco Garrido y su núcleo familiar, a través de cadenas de mensajes de texto intimidatorios, registrados entre el 16 de enero y el 20 de mayo de este año.

Tras este resultado, la líder agradeció a las autoridades el operativo que logró dar con el autor de las intimidaciones, sin embargo, pidió que no cesen las investigaciones para acabar con las amenazas dentro de su comunidad.

“Esto ha sido un trabajo largo, quiero agradecerle al Cuerpo Élite, Fiscalía 29 de El Carmen de Bolívar, a mis abogadas y a cada una de las personas que ha participado en esta investigación, pero a la vez, quiero pedirles que sigamos en este proceso, que no me dejen sola porque yo sé que esto es una lucha que sigue. Me duele ver cómo una persona de mi comunidad está incluida en este tema de las amenazas y por eso veo con preocupación mi vida y la vida de mi familia”, aseguró Velasco.

La líder social manifestó que, a pesar de todas las intimidaciones, sigue acompañando las denuncias de las mujeres víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado.

“Invito a esa señora a que se anime a hablar y a contar por qué toda esa persecución tan bárbara conmigo y mi familia. Estoy siendo víctima de amenazas desde hace dos años, esto ha sido una tortura que me ha tocado vivir con toda mi familia porque nos tocó salir del pueblo”, sostuvo.