Horarios de sectores que empiezan a operar desde hoy

Tenga en cuenta que desde hoy 1 de junio se habilitaron más sectores para trabajar en Santander. Las autoridades dispusieron ciertos horarios a las actividades económicas para que puedan ejercer sus trabajos, y evitar la aglomeración en las calles o el Sistema Masivo de Transporte, Metrolínea.

Así las cosas, el horario de operación para el sector de la construcción es de 6:00 a.m., a 4:00 p.m., manufactura de 9:00 a.m., a 5:00 p.m. El comercio al por mayor y al por menor, solo podrá tener un aforo máximo del 30% y de 10:00 a.m., a 7:00 p.m.

En cuanto a los centros comerciales también deberán tener un aforo menor al 30% de 10:00 a.m., a 7:00 p.m, el sector automotriz auto partes, talleres, Cdas, solo podrán funcionar con cita previa en horario de 6:00 a.m., a 6:00 p.m.

Los servicios de peluquerías con cita previa abrirán sus puertas de 6:00 a.m., hasta las 7:00 p.m. Los servicios inmobiliarios también deberán trabajar mediante agenda, pero en horario de 10:00 a.m., hasta las 5:00 p.m.

Museos y bibliotecas también tendrán restricción de aforo y su horario de operación será de 9:00 a.m., a 2:00 p.m. Los laboratorios científicos de instituciones de educación superior podrán abrir desde las 6:00 a.m., a 4:00 p.m.

Los servicios profesionales serán con cita previa de 9:00 a.m., hasta las 5:00 p.m., y los servicios domésticos están habilitados desde las 5:00 a.m., a 1:00 p.m.