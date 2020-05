Erwin Arias Betancurt, Representante a la Cámara por Caldas y coautor del Proyecto de Acto Legislativo de cadena perpetua para violadores y asesinos de niños, destacó la aprobación de esta iniciativa en la plenaria de la Cámara de Representantes en su sexto debate.

“Hoy quiero decir que en un informe del 2018, 20 años después, la Fiscalía nos dice que 2.115 capturados por delitos de violencia sexual son reincidentes. Si metemos de por vida a estos sociópatas a la cárcel, no van a volver a salir a la calle a atentar contra los niños”, expresó el congresista.

Recalcó que “más de 2.000 niños se hubieran podido salvar si le hubiésemos hecho caso a Gilma Jiménez y si ese referendo se hubiera aprobado en el 2008”.

Arias Betancurt dijo que es vergonzoso que el propio Fiscal General de la Nación diga que en los casos de denuncias de violencia sexual contra los niños, el 95 por ciento queda en la impunidad. “Eso nos demuestra que esta sociedad, el Estado y nosotros le hemos fallado a nuestros niños”.

Cuestionó que algunos de sus colegas digan que no aprueban el proyecto porque no hay cárceles, ni plata para mantener unos presos en cadena perpetua y concluyó diciendo que “esta no es la solución total ni definitiva al problema, pero si va a hacer un mecanismos disuasivo.

