486 venezolanos partieron esta madrugada desde Cali en corredor humanitario

Un total de 486 ciudadanos venezolanos salieron de la capital vallecaucana hacia su pais natal, en el último corredor humanitario que dispuso la Alcaldía, para ayudar a esta población que deseaba retornar voluntariamente hacia el vecino país.

Según la secretaria de Bienestar Social, Fabiola Perdomo, 216 venezolanos salieron hacia Cúcuta, mientras que otros 270 se dirigen a la ciudad de Arauca.

La funcionaria destacó que estas familias se econtaban a la intemperie, a las afueras del CAM, desde hace más de un mes.

"No solamente están ante unas condiciones difíciles para ellos, también corrían el riesgo de contagio del coronavirus", explicó Perdomo.

Por su parte, el alcalde Jorge Iván Ospina, enfatizó que este es el último procedimiento por parte de la administración local para el traslado de migrantes, pues es un asunto de orden internacional.

"Cali no moverá un peso más por el traslado de migrantes, no somos una ciudad rica, no tenemos la capacidad logística ni económica para esto", puntualizó el mandatario.

En el último mes, 1100 personas aproximadamente, se han trasladado hacia la frontera, en el procedimiento del corredor humanitario.

