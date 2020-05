A puñaladas atacan a líder LGBTI en Mompox, Bolívar

Juan Herrera, representante de la Red Departamental de organización LGBTI en Bolívar, se encontraba descansando en su vivienda ubicada en el municipio de Mompox, cuando de repente, sintió fuertes golpes en la puerta del inmueble.

Al ver la insistencia, decidió ir a ver quién tocaba con tanta desesperación. Tras evidenciar que se trataba de dos “conocidos”, abrió, pero lo que jamás creyó es que iba a ser víctima de una fuerte agresión.

Según la víctima, los sujetos le propinaron varias puñaladas en la espalda y múltiples golpes en el rostro por razones que aún se desconocen. “No sé si es retaliaciones políticas, pero llegaron a mi casa a asesinarme. Me dijeron que me iban a picar, llamé a la Policía insistentemente para que capturaran a los responsables, pero los uniformados me recriminaron porque supuestamente yo estaba en la calle a esa hora de la noche cuando eso es totalmente falso”, manifestó Herrera.

El líder LGBTI quien también ha denunciado actos de corrupción política en esa población, teme por su vida ante la falta de apoyo de la Policía Nacional. “Me siento preocupado por esta situación, no sé si es por mi orientación sexual. Fui a poner la denuncia ante la Sijín, allí lo primero que me dijeron era que siempre estaba grabando con el celular. No cuento con el apoyo de la Policía de Mompox, allí hay varias personas que me odian”, puntualizó.

Herrera fue auxiliado por el personero municipal, quien lo trasladó hasta el Hospital Municipal. Ante la gravedad de las lesiones tuvo que ser remitido hacia el centro asistencial La Divina Misericordia de Magangué.