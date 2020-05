El 46% de los habitantes en Medellín no celebrarán el Día de la Madre

Fenalco Antioquia realizó una encuesta virtual en Medellín y el área metropolitana a más de 350 ciudadanos, en esta se evidenció que el 54% sí celebrarán el Día de la Madre, mientras que el 46% no festejará este día. Entre estos, el 73% no lo hará debido al confinamiento, el 15% porque no tiene dinero y el 7% porque están desempleados.

La encuesta también reveló los regalos que le darán a las madres: el 41% pedirá domicilio a un restaurante, el 32% dará ropa y calzado, el 25% dinero en efectivo y el 20% regalara flores y/o chocolates. Por otro lado, el comercio electrónico será el fuerte en esta celebración el 46% de los encuestados realizarán las compras por internet, mientras que el 22% lo hará en almacenes de cadena que estén abiertos al público.

Fenalco no apoya las medidas de la administración

Carlos Andrés Pineda Osorio, Director Ejecutivo de Fenalco Antioquia solicitó a los alcaldes del Área Metropolitana desmontar la medida de ley seca y toque de queda para este fin de semana.

“Hacemos un llamado para que no implementemos y levantemos estas medias. Este fin de semana es especial para los comerciantes que iban a tener la oportunidad de vender sus productos, al implementar estas medidas no lo van a poder hacer porque los domicilios se van a ver afectados pues la hora pico de estos están entre las 7 pm y 10 pm.” Afirmó Carlos Andrés Pineda

La Alcaldía de Medellín en respuesta a esto invitó a los comerciantes a que hagan sus labores durante el día, pero no a partir de las 7:00 de la noche cuando comienza el toque de queda, porque desde esa hora sólo operarán servicios esenciales