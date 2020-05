Ciudadanos piden al Concejo de Manizales sesionar de manera presencial

Desde el Comité Cabildo Abierto Comunal San José piden al Concejo de Manizales reemplazar las sesiones virtuales que se están teniendo actualmente, por sesiones presenciales, pues manifiestan que con la nueva alternativa, la ciudadanía no tiene la participación de las socializaciones.

“En este momento se está discutiendo el Plan de Desarrollo de Manizales en sesiones extraordinarias, este plan es la hoja de ruta para los próximos cuatro años, es la discusión más importante que se pueda dar en la ciudad y han decidido que sea virtual, nosotros consideramos que ahí se está coartando el derecho a la libre expresión” explica Moisés Gallego, representante del Comité.

Afirma también que desde el Comité Cabildo Abierto Comunal no encuentran ninguna razón para que los encuentros se hagan de manera virtual ya que las medidas sanitarias y de bioseguridad se podrían aplicar en las sesiones con la finalidad de evitar la propagación del COVID-19. “Ellos pueden sesionar en un local amplio, guardando todas las normas de bioseguridad, guardando todos los requisitos, con tapabocas, a dos o tres metros si quieren, para que no se coarte la intervención de la ciudadanía y la fiscalización que debe haber”, indicó Gallego.

La corporación instaló una estrategia para que los ciudadanos puedan manifestarse en los encuentros virtuales, la cual consiste en que estos se inscriben y se les abre un espacio en el que pueden participar, sin embargo el representante manifiesta que no es una alternativa suficiente, “se puede caer el internet, no hay presencia ni vigilancia de la ciudadanía y eso no da ninguna garantía de democracia”.

