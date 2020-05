Gobierno de Daniel Quintero tampoco implosionará el Continental Towers

Una nueva insatisfacción tiene los 74 copropietarios del edificio Continental Towers y vecinos de los edificios abandonados de la constructora CDO en el Poblado, debido a que, con el cambio de administración en Medellín, la del alcalde Daniel Quintero, nuevamente radicaron un derecho de petición, ante el riesgo que tienen estas edificaciones que se les ordeno evacuación, para que se hiciera una implosión o demolición, donde la respuesta fue negativa.

La petición se hizo, debido a los problemas de seguridad y salubridad en la zona, y donde varias personas inescrupulosas siguen desmontando ilegalmente las edificaciones.

Lea también: “A las familias se les están acabando los ahorros para la cuarentena”, UdeA

“Esta es nuestra preocupación, lo que le pedíamos que si tiene una duda riesgo de colapso, cuando se presente un sismo, entonces se le pidió que realice un estudio técnico que diga lo contrario. Y la segunda petición, que ordene la demolición del edificio, porque realmente hoy, constituye un peligro para la vida, la integridad, la seguridad, integridad y salubridad de los residentes del sector. Y le demostramos jurídicamente que es obligación de los municipios proteger la vida, independiente de que sea un bien público o privado”, explicó Diana Tobón.

Lea también: Habilitan plataforma para verificar si se puede circular en Medellín

En una comunicación, la alcaldía de Medellín respondió a través del Dagred, que basados en los estudios que se tienen se debe hacer un reforzamiento de la edificación, sea por el constructor, en este caso CDO o por parte de los copropietarios.

“Ellos se basan en los informes viejos que hay de los Andes, de su época, insisten que son reforzable, no es solo técnico, sino que la pregunta, es viable reforzamiento, deben reforzar, quién lo va a reforzar, la Alcaldía no lo puede hacer, porque son recursos públicos; la constructora no lo va hacer porque la liquidadora no tiene recursos para vigilancia, no puede hacer el reforzamiento, asumo algunos auxilios de habitabilidad debido a que Alsacia esta intervenida por la superintendencia de sociedades. Y los propietarios, no lo van hacer porque no tenemos 10 mil millones, una sentencia ya de un Juez dijo que teníamos derecho a la devolución del dinero y no reforzamiento del edificio”, aseveró.

Lea también: En Rionegro además de cuarentena habrá ley seca el fin de semana

Actualmente, sigue un proceso jurídico donde fueron demandados el Municipio de Medellín, la constructora CDO y personas naturales, en el Juzgado 24 administrativo de Antioquia, donde se avanza en la práctica de pruebas, que fueron aplazadas por el COVID-19.

Insisten que siguen sin auxilios, pagando créditos hipotecarios y sin soluciones.