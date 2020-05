Alcaldía de Montería asume pago del 100% de tres servicios públicos

Agua, alcantarillado y aseo son los tres servicios públicos que la Alcaldía de Montería pagará 100% por 2 meses a los estratos 1 y 2. El anuncio lo hizo el alcalde Carlos Ordosgoitia Sanín en medio de la celebración de los 243 años del aniversario de Montería, que se conmemora en medio de la cuarentena ocasionada por la emergencia del coronavirus.

"A los estratos 1 y 2, donde están las familias de menores ingresos, les llegará las próximas dos facturas en cero pesos, porque el municipio asumirá por esos dos meses el pago total de tres servicios: agua, alcantarillado y aseo. El municipio aporta el 90% de los recursos y los operadores, Veolia y Servigenerales, el 10%", explicó el Alcalde.

La inversión en el pago de estos 3 servicios públicos está calculada en $9.000 millones de pesos.

Sobre los usuarios que ya recibieron facturas, el beneficio les llegará a partir de la siguiente y por 2 meses. "La factura llegará informando que el valor a pagar es cero", reiteró Ordosgoitia.

Se espera que las empresas a partir del 11 de mayo estén listas para hacer los trámites internos de pasar el cobro a la Alcaldía. En el estrato uno hay 66.455, en el dos son 20.737.

Las facturas generadas previas al anuncio deben cancelarse. El mandatario recordó que el Gobierno Nacional otorgó un alivio que consiste en la financiación por tres años de los servicios públicos. Es decir, que quienes no tengan cómo pagar no tienen que hacerlo inmediatamente y no se les suspenderá el servicio, en ningún caso, durante la emergencia.

¿CÓMO SE PAGARÁ?

La mitad se pagará inmediatamente a las empresas con recursos de rentas de destinación específica que reorientó el municipio amparado en el decreto 461 de 2020 del Gobierno Nacional. El 50% restante, la Alcaldía lo financiará a 36 cuotas, sin intereses mediante un convenio con Findeter. “Esa financiación no le costará un solo peso al municipio”, agregó el Alcalde.

La próxima semana, el Municipio presentará un Proyecto de Acuerdo al Concejo de Montería solicitando facultades para poder materializar el convenio de crédito con Findeter a cero intereses.

El alcalde Carlos Ordosgoitia aseguró que no se logra pagar más servicios por la limitada capacidad financiera del Municipio que fue presentada recientemente por el equipo económico de la Alcaldía. El recaudo del Predial y de Industria y Comercio empezó a bajar como consecuencia de la emergencia de la Covid-19, y la Alcaldía, con el último crédito de 30 mil millones realizado en febrero y septiembre de 2019, de redujo la capacidad de endeudamiento.

"Además, tenemos el reto de la reactivación económica, para la cual empezaremos a hacer anuncios la próxima semana, hemos venido trabajando buscando alternativas para que regrese el ingreso a las familias. Cada decisión la estamos tomando con mucha responsabilidad, sobre todo por el alto nivel de incertidumbre que hay en el plano económico, pero no escatimamos esfuerzos y haremos lo que debamos hacer, responsablemente, por el bien de Montería y su gente", concluyó el mandatario local.