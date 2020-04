Obras por un billón de pesos se reactivarán en Boyacá

El secretario de Infraestructura de Boyacá, Elkin Rincón aseguró que en estos momentos se está trabajando para reactivar las obras públicas luego de la orden presidencial, previo el cumplimiento de los protocolos, “eso sí teniendo en cuenta que primero está la salud y primero está la vida”.

“Nuestros contratistas están elaborando los protocolos de bioseguridad y cuando los avalen las Administradoras de Riesgos Laborales y las interventorías se socializarán con las comunidades y los alcaldes para empezar a trabajar en el campo, la obra que va cumpliendo se va reactivando”, enfatizó el secretario.

En estos momentos “la Gobernación tiene más de 200 obras en ejecución que incluyen vías, colegios, polideportivos, puestos de salud y el contrato Plan que incluye una adición presupuestal de 400 mil millones de pesos, son obras que superan el billón de pesos”, aseguró.

También reconoció que muchas podrán reiniciar, “hay algunas que creen que no tienen la logística para arrancar y esas no se reanudaran, por eso hoy no podemos hablar de un número concreto de obras y de trabajadores en Boyacá”.