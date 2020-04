Por negligencia médica habría fallecido paciente con Covid-19 en Cartagena

Jhon Estrada Martínez es la nueva víctima que deja el Coronavirus en Cartagena, pero con dos particularidades, tenía 29 años y no sufría de ninguna enfermedad.

Aunque el Departamento Administrativo de Salud (DADIS) anunció una investigación por lo sucedido, su padre asegura que el joven perdió la vida ante la mala atención de Salud Total EPS y centros asistenciales.

Le puede interesar: La historia de dos médicos que superaron el Covid-19 en Cartagena

“Él presentó los síntomas de COVID-19 y fue a medicina general donde le hicieron los exámenes normales. Al día siguiente - miércoles 21 de abril- le hacen la prueba para el virus y le dijeron que tenía que esperar tres días hábiles para los resultados, pero se mete sábado y domingo y esto quedó para el lunes. ¿No se por qué tanto tiempo para unos resultados ante algo tan grave como el coronavirus?. Ellos sabían que el pelao tenía los síntomas”, contó William Ortega, padre del fallecido.

Así mismo, aseguró que el domingo (26 de abril) desde las 9 a.m. consiguió que a las 2 a.m. enviaran una ambulancia, pero en la clínica ni siquiera lo atienden.

"El médico lo revisa en la ambulancia, dice que no lo puede recibir y lo devuelve para la casa una hora después. Cuando él llega ya no come, no habla, está mal por lo que apenas amanece comenzamos a gestionar otra ambulancia, la cual llegó a las 3 p.m. En el traslado le da el primer paro cardíaco, después a las 5 p.m. le da otro y fallece mi pelao”, agregó con voz entrecortada el familiar.

Jhon era recepcionista en un hotel de esta capital, y residía en el barrio San Francisco.

EN TODO MOMENTO, CARACOL RADIO, MÁS COMPAÑÍA