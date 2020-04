La historia de dos médicos que superaron el Covid-19 en Cartagena

Daniela Marrugo, de 30 años y especialista en gerencia en la calidad y auditoría en salud, y de Lácides Caparroso, de 29, son los dos galenos que resultaron positivo en las pruebas de Covid-19, y pudieron vencer esta enfermedad en Cartagena.

Cuenta Lácides que se contagió mientras atendía un paciente asintomático y en un descuido, el hombre tosió logrando a su paso, infectarlo con la patología. “Fueron días de ansiedad. Hoy en día nadie está preparado para un encierro sin nada, saber que es una enfermedad nueva y que, además, la estás viendo como médico y tienes la capacidad de leer artículos científicos”, dice.

Mientras que Daniela, no le dio tos, no tuvo malestar general, tampoco dolor de garganta o de cabeza. No obstante su prueba arrojó positivo y, dice, “no deja de generar angustia, tristeza y un poco de zozobra”. A diferencia del doctor Caparroso, ella no necesitó medicamentos, estuvo 14 días en su habitación donde solo abría la puerta para recibir la comida bajo estrictos protocolos de prevención. Ambos son un testimonio de vida, y del sacrificio que tiene los trabajadores en el área de la salud.

