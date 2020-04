"Al gobierno le ha faltado claridad", afirman sectores que se reactivan

El gerente de Camacol Antioquia, Eduardo Loaiza y el presidente de la Cámara Colombiana de la Confección y Afines, Camilo Rodríguez, entregaron detalles, en Medellín Hoy Por Hoy, sobre la reactivación de los sectores de construcción y manufactura a partir del próximo lunes, 27 de abril.

Los funcionarios explicaron cómo será el proceso que les permitirá retomar de manera progresiva sus actividades laborales.

Lea también: Se unifica pico y cédula para el Área Metropolitana



Por su parte, Eduardo Loaiza, gerente de Camacol Antioquia, explicó que, antes de la cuarentena obligatoria decretada por el Gobierno Nacional, tenían 410 obras en etapa constructiva y alrededor de 150 mil trabajadores directos. Con la nueva medida de reactivación económica, se tendrán que incoporar paulatinamente, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad.

"Estamos preparándonos a conocer el decreto del Gobierno Nacional, que ha anunciado que nuestro sector de edificación y su cadena de suministros, a partir del lunes, puede empezar a operar bajo ciertas condiciones. Una, que por obra se radique un protocolo con las acciones y medidas que se van a implementar, las cuales se podrán verificar y habrá que cumplirlas juiciosa y rigurosamente. A partir de la radicación de ese protocolo, las obras pueden empezar a hacer las adecuaciones necesarias y en la medida que se vaya avanzando, pueden empezar a recibir a los obreros, contratistas, material de obra, maquinaria y equipo para trabajar", dijo.

Puede leer: La Minorista estaría cerrada otras dos semanas



El gerente indicó que se están promoviendo horarios flexibles y distintos turnos, para evitar que los desplazamientos coincidan con las horas pico de la ciudad y que no todo el sector se mueva a la misma hora.

Hay preocupación en el sector textil-confección

El presidente de la Cámara Colombiana de la Confección y Afines, Camilo Rodríguez, manifestó que al gobierno le ha faltado claridad en la explicación de los procesos de reapertura y las medidas bajo las cuáles este sector podrá trabajar. Además, afirmó que, de continuar con el cierre del sector comercial, no tendrían recursos para seguir pagando nóminas.

"Nosotros tenemos un problema y es que el sector textil no tiene claridad todavía sobre cómo vamos a hacer la apertura, cuándo la vamos a hacer y bajo qué medidas. El sector textil-confección genera cerca de 1.6 millones de puestos de trabajo en todo el país. Al gobierno le ha faltado claridad y le ha hecho falta tener en cuenta que nosotros estamos directamente ligados y caminamos de la mano con el sector de la comercialización, por ello, esta medida no va a tener un efecto positivo si no se logra unir la oferta y la demanda".

Lea también: Respiradores hechos en Medellín reconocidos por The Wall Street Journal



Además, el presidente de la Ccca dijo que, aunque el Ministerio de Comercio ha argumentado que la elaboración de elementos biomédicos es un salvavidas, en el sector textil-confección no lo consideran así. Finalmente, pidieron ayudas reales por parte del Gobierno Nacional.



"En este momento, no tiene mucho sentido que las operarias se desplacen hasta las plantas si nosotros no tenemos el sector comercial abierto, porque cerca del 94% de lo que producimos lo vendemos en los establecimientos de comercio y un 6% a través de plataformas virtuales".

EN TODO MOMENTO, CARACOL RADIO, MÁS COMPAÑÍA.