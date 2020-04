Las MIPYME no se benefician con los recursos que ha avalado el Gobierno

Más del 46% del sector empresarial de Caldas es conformado por MYPIMES, uno de los sectores que más dificultades tienen al momento de acceder a créditos bancarios y cumplir con los requisitos para auxilios entre otras ayudas que ha planteado el Gobierno Nacional como soporte para el sostenimiento económico y financiero de este sector frente a las afectaciones por el aislamiento preventivo por el que pasa Colombia y el mundo.

“Estamos representando a 46 mil 11 empresas, también estamos haciendo un esfuerzo por enseñarle al empresario, si el problema de la microempresa fuera que no puedan acceder a créditos, porque no lo saben hacer, porque no saben llegar a la banca, porque no saben que requisitos se necesitan, entonces se ha estado acompañando en este proceso pero los resultados son realmente negativos, no sabemos si el gobierno no ha querido entender, no quiere ver que a nivel nacional lo hemos proyectado, lo hemos discutido, pero no hemos sido escuchados”. Explicó Dulfary Montoya Castro, directora Ejecutiva de ACOPI Caldas.

Por su parte el presidente de la Junta Directiva de Acopi en Caldas, Darío Arenas resaltó que, de acuerdo con un informa emitido por economistas del Observatorio del Mercado del Trabajo en Caldas en el departamento las MIPYMES aportan alrededor de 108 mil empleos de los 190 mil del total de los registrados en la región.

Por esta razón han elevado una propuesta al Gobierno Nacional para incluir en el plan de retención de empleos que se basa en subsidiar las nóminas por tres meses a las empresas que en este momento se encuentran cerradas.

“Siete de cada 10 MIPYMES están cerradas y alrededor de 7,8 millones de empleos a nivel nacional se encuentran en riesgo, 65 mil en Manizales. Esto hace parte de una encuesta que a nivel nacional realizó ACOPI”. Indicó el presidente de la Junta Directiva de ACOPI en Caldas, Darío Arenas.

Con base en estas cifras, indica que es necesario tener un plan de estabilización que permita a las empresas recuperarse y que sea aplicado a aquellas compañías que no haya despedido empleados.

“La propuesta es que el Gobierno Nacional, que es el único que tiene músculo financiero para hacerlo, realice un aporte, un subsidio a la nómina de un salario mínimo legal vigente por cada uno de los 7,8 millones de trabajadores, es decir, que el gobierno subsidie la nómina de las medianas y pequeñas empresas por lo menos por tres meses, que es más o menos el estimado que se ha analizado puede durar el aislamiento físico. Esta medida significa alrededor del 0,71% del producto interno bruto de manera mensual”. Explicó Arenas.

Agregó además Montoya Castro que ACOPI Nacional y sus 12 seccionales tuvieron un encuentro con el Ministro de Industria y Comercio, “él nos decía que es muy difícil aceptar esta propuesta, pero ellos siguen insistiendo en que el recurso que se está derramando a nivel nacional por medio de los bancos es casi que la única solución que hay y la realidad es que el sector MIPYME no se está viendo beneficiado por estos recursos que ha avalado el gobierno nacional, aun aumentando el tema de garantías”.

Continúan entonces indicando las variables, escenarios y oportunidades para el sector que finalmente será el respaldo para las acciones que tome ACOPI y el soporte para acordar soluciones con el Gobierno Nacional.

