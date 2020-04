Más 20.000 empleos se activarán en Ibagué tras la decisión del Gobierno

El alcalde de Ibagué, el ingeniero Andrés Fabián Hurtado, le aseguró a Caracol Radio que el sector de la construcción tendrá habilitados 95 proyectos de vivienda VIS y VIP que generan más de 19.000 empleos.

Hurtado, indicó que se activarán inicialmente 7.000 empleos divididos así: Obreros, maestros, oficiales, eléctricos, hidráulicos, ingenieros, arquitectos, auxiliares de venta, almacenistas, aseo y vigilancia; y el sector de proveedores - ferreterías, canteras y concreteras.

“En este sector vamos a distribuirlos en dos turnos de trabajo de 6 a.m., a 12 a.m., y de 12:30 p.m. a 6:30 p.m., en actividades de cada grupo que no superen las 10 personas”, afirmó el alcalde.

El otro sector que se activa es el de la manufactura y en esta capital hay 30.000 trabajadores, pero sólo se activarán 15.000 empleos.

Este grupo trabajará en tres turnos de 8 horas, y se distribuirán en los puestos de trabajo con distancia de más de tres metros entre los funcionarios.

Medidas de protección:

1. Al ingreso y salida a las labores de cada empresa se deben de realizar los protocolos de bioseguridad y asepsia.

2. Utilización de Elementos de protección personal.

3. Se realizarán auditorías por parte de la secretaria de salud para inspeccionar q se cumplan los protocolos.

4. Se deben de instalar los respectivos productos de jabones líquidos, alcohol antiséptico, gel, que permitan realizar cada 3 horas el lavado de manos.

5. Es de obligatorio cumplimiento la utilización del tapabocas. Ya se estableció por decreto municipal.

