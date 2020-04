En cuarentena se congelan los pagos de infracciones de tránsito en Bogotá

La Secretaría Distrital de Movilidad anunció varias medidas para beneficiar a los ciudadanos que tengan comparendos pendientes antes o durante la cuarentena, uno de los más llamativos fue que los términos de pagos de estos estarán suspendidos hasta el 11 de mayo.

“Impugnaciones de comparendos, cobros coactivos y la atención presencial a la ciudadanía no cuenta, es un alivio para los ciudadanos para que no estén preocupados pero eso sí deben estar estar conscientes que se suspenden más no se elimina“, aseguró Mauricio Barón, director de investigaciones administrativas de la Secretaria.

Así mismo, estarán suspendidos los cursos pedagógicos que son aquellos que alivian en un 50% el valor total del comparendo, pero no se perderán después de la cuarentena. “Todos los trámites están suspendidos especialmente cursos pedagógicos, pero a los ciudadanos que se les haya colocado un comparendo podrá realizar este trámite después de que se levante la medida de cuarentena“, afirmó Ana María Corredor, directora de la atención al ciudadano de la secretaría.

Por otro lado, están suspendidos los trámites de traspaso de vehículos, expedir duplicado de tarjeta de propiedad y los puntos de Servicios Integrales para la Movilidad (SIM).

Además, es importante resaltar que las personas que quieran sacar su vehículos de los patios en esta cuarentena se hará por agendamiento a través de la página oficial de la secretaría de movilidad, hasta el momento -y según sea el caso- se estará cobrando el día de la inmovilización y el servicio de grúa pero deben tener paciencia con esta cita que llegará a su correo ya que hasta el 21 de abril habían 1.340 solicitudes.

