Alcaldía no descarta posibilidad de ley seca en lo que resta la cuarentena

Si los caleños no obedecen las medidas preventivas para evitar el contagio del COVID-19 en lo que resta de la cuarentena, y no se obtienen los resultados esperados, la Alcaldía de Cali no dudará en declarar ley seca y toque de queda.

Así lo declaró Carlos Alberto Rojas, secretario de Seguridad y Justicia, quien aseguró que durante esta semana, se estudiará el comportamiento ciudadano para decidir qué medida se tomará.

"Si no tenemos los resultados que se necesitan tener en Cali, respecto a la disminución en la curva pandémica, lo que vamos a tener que hacer, es mantener las restricciones que se han definido", concluyó el funcionario.

