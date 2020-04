Respiradores artificiales de Medellín aún no tienen autorización del Invima

Pese a los anuncios del alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, la ciudad con sus aliados estratégicos no podrá empezar la fabricación de respiradores artificiales este lunes. Hasta el momento Inspiramed no ha entregado la documentación completa para recibir el aval del INVIMA.

El mismo alcalde Daniel Quintero Calle había publicado en su red social Twitter, un comentario lamentando el hecho de que la autorización no haya llegado. Sin embargo, el Invima, aclaro que la documentación que sustente la seguridad de los respiradores, diseñados en Antioquia, no han llegado.

“No se trata de afán, entendemos importancia y por ello debemos garantizar y proteger la salud pública. Mientras que no se cumplan los requisitos de seguridad y eficacia, la Comisión Revisora no podrá continuar proceso de autorización de dichos dispositivos. Hasta el momento no han radicado la documentación completa para estudio de la Comisión Revisora nombrada por el Ministerio de Salud y Asociaciones Científicas. INSPIRAMED sigue en proceso de envío de documentación para completar los requerimientos de dicha comisión”, respondió el Invima al alcalde Quintero Calle

Por ahora el alcalde insistió que lo más pronto posible se completarán los documentos, mientras que el Invima insistió que este proceso tiene prioridad ante la emergencia por Coronavirus, pero que se debe garantizar la seguridad a quienes necesitarán este tipo de elementos.

