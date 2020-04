Más de 1.000 personas despedidas en Tolima por crisis del Covid-19

El vicepresidente de la central Unitaria de trabajadores de la CUT en el Tolima, Efraín Sánchez, manifestó que es preocupante lo que viene sucediendo con los trabajadores ante la crisis que ha desatado la pandemia del coronavirus.

Según un informe preliminar y el cual se entregará está semana al ministerio de trabajo son 1.200 trabajadores que han sido despedidos durante la emergencia por el Covid-19 en varias empresas del departamento, algunas de transporte en Ibagué.

La CUT señala que las empresas manifiestan no contar con presupuesto debido a la falta de recursos y que las entidades bancarias se niegan a realizarle préstamos al no contar con un respaldo, lo que les origina que no pueden sostener sus nóminas de empleados.

