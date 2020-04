Fronteras de Cundinamarca seguirán cerradas después del 27 de abril

Así lo aseguró Nicolás García, Gobernador de Cundinamarca, quien después de haber llegado a un acuerdo con el Gobierno Nacional anunció que después del 27 de abril seguirán cerradas las fronteras de las carreteras de Cundinamarca.

“Aunque la cuarentena terminan el 27 de este mes, ese fin de semana no es puente, no son vacaciones y no habrá paso a los municipios de Cundinamarca. Nosotros ya lo hablamos con la policía, el ejército y por supuesto con los peajes para que a los ingresos estemos devolviendo gente, no hay posibilidad de que la gente pueda entrar, repetimos, no son vacaciones”, aseguró el gobernador.

Además, reiteró que a las personas que se encuentren infringiendo estas medidas habrán sanciones económicas y la inmovilización de sus vehículos.

